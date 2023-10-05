هدف ليفربول الأول ضد سانت جيلواز - ريان جرافينبيرخ (الدوري الأوروبي)
الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 23:10
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 5, 2023
Liverpool finally get off the mark thanks to a quick counter-attack from Trent-Arnold ends in a tame shot being spilled straight to Ryan Gravenberch for his first Liverpool goal.#beINUEL #LFC pic.twitter.com/Z6R37a5qKr
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