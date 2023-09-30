هدف الزمالك الرابع في أرتا سولار - المثلوثي (الكونفدرالية)
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 21:05
المستحيل ليس زملكاااوي 🏹🏹.. المثلوثي يسجل الهدف الرااابع للزمالك في شباك أرتا سولار ويقرب فريقه من التأهل pic.twitter.com/G2TnOI6nZt— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023
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