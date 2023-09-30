هدف تعادل الزمالك في أرتا سولار - أوباما (الكونفدرالية)
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 20:20
أوباما يفعلها⚽⚽.. الزمالك يسجل هدف التعادل مع أرتا سولار بعد ارتداد كرة زيزو من العارضة pic.twitter.com/O2T2v4JC3u— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2023
نرشح لكم
هدف الزمالك الثاني في أرتا سولار - شيكابالا (الكونفدرالية) هدف أرتا سولار الأول في شباك الزمالك (الكونفدرالية) أهداف فوز الأهلي على سانت جورج 4-صفر (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز بيراميدز على الجيش الرواندي 6-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الرابع في سانت جورج - كهربا (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث في سانت جورج - أفشة (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني في سانت جورج - كهربا (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في سانت جورج - أفشة (دوري أبطال إفريقيا)