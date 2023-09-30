هدف أرسنال الأول في مرمى بورنموث - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 18:43
بوكايو ساكا يسجل هدف رأسي أمام بورنموث#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_بورنموث pic.twitter.com/IiVpRcnKnV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
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