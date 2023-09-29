نيمار يهدر ركلة جزاء في مباراة الهلال والشباب
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 23:15
ماذا أهدرت يا نيمار ❌pic.twitter.com/XhduuCBCNJ https://t.co/f1q807OvCN— FilGoal (@FilGoal) September 29, 2023
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 (الدوري الإسباني) هدف فوز بنفيكا على بورتو - أنخيل دي ماريا (الدوري البرتغالي) أهداف فوز دورتموند على هوفنهايم 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على أوساسونا 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل بوكا جونيورز مع بالميراس 0-0 (كوبا ليبرتادوريس) هدف الهلال الثاني في الشباب - ميتروفيتش (الدوري السعودي) هدف الهلال الأول في الشباب - كاليدو كوليبالي (الدوري السعودي) أهداف فوز الأهلي على سانت جورج 4-صفر (دوري أبطال إفريقيا)