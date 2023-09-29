هدف الأهلي الثالث في سانت جورج - أفشة (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 19:56
"المكنة طلعت قماش يا أفشة"— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
أفشة يسجل الهدف الثالث للأهلي🦅.. والثاني له في شباك سان جورج pic.twitter.com/sN44EEjBPY
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