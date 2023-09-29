هدف الأهلي الأول في سانت جورج - أفشة (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 19:21
"يا عااااالمي يا أفشة"🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
فاول حكاية بيسجل بيه أفشة أول أهداف النادي الأهلي في شباك سان جورج pic.twitter.com/q3tNwyx9F8
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