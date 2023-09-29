هدف بيراميدز الأول ضد الجيش الرواندي - مصطفى فتحي (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:36
جووووووول بتسديدة أوروبية عالمية 😱🔥 مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الجيش الرواندي#ONTime_Sports pic.twitter.com/ZJTWmFTVOz— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
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