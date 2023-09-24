هدف الأهلي الثاني في سانت جورج - حسين الشحات
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:45
اضرب يا حسين 💥 سجل يا حسين ⚽ الشحات يسجل الثاني للنادي الأهلي في مرمى سان جورج الإثيوبي 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/ozleYTZ1fM— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2023
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على سانت جورج 3-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في سانت جورج - حسين الشحات هدف سينجيدا في مرمى فيوتش (كأس الكونفدرالية) شاملة الهدف الذي لم يذع.. ملخص مباراة أرتا سولار والزمالك 2-0 (كأس الكونفدرالية) هدف أرتا سولار الثاني ضد الزمالك 2-0 (الكونفدرالية) ملخص فوز مصر على إثيوبيا 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص تعادل الجزائر مع تنزانيا 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز تونس على بوتسوانا 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)