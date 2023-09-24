هدف توتنام الثاني في أرسنال - سون (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 17:26

9/24/2023 5:26:45 PM هدف توتنام الثاني في أرسنال - سون (الدوري الإنجليزي)
الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف أرسنال الثاني في توتنام - ساكا (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام في مرمى أرسنال - سون (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال في مرمى توتنام - روميرو بالخطأ (الدوري الإنجليزي) هدف صلاح في وست هام (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد في مرمى بيرنلي - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست 2-0 (الدوري الإنجليزي) طرد رودري لاعب مانشستر سيتي ضد نوتينجهام (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في نوتينجهام - فودين (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج 28 دقيقة | المحترفون
برائعة ديماركو ضد إيمبولي.. إنتر يواصل انطلاقته في الدوري بالعلامة الكاملة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. واتكينز يسجل الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استبعاد فينيسيوس من الدربي بسبب آلام في المعدة ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام.. جووووول التعادل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
توخيل يتنفس الصعداء بعد تقرير إصابة دي ليخت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن