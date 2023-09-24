هدف توتنام الثاني في أرسنال - سون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 17:26
سون يحرم آرسنال من فرحة الهدف الثاني ويعادل النتيجة #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/KDx0VmFU8P— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023
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