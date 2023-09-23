هدف مانشستر سيتي الأول في نوتينجهام - فودين (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 17:23
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 23, 2023
Phil Foden scores his first Premier League goal of the season thanks to a pinpoint pass from Rodri and a beautiful touch from Kyle Walker.
One touch stuff 👏#beINPL #MCINFO 🔵🔴 pic.twitter.com/t9SuGuaFBp
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