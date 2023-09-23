هدف مانشستر سيتي الثاني في نوتينجهام - هالاند (الدوري الإنجليزي)
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 17:20
رأسية جميلة لهالاند في شباك نوتينغهام فورست#دوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_نوتنغهام pic.twitter.com/33EMK84cjF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الأول في نوتينجهام - فودين (الدوري الإنجليزي) هدف فوز أرسنال على إيفرتون - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد برايتون - حنبعل المجبري (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في وست هام - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل مانشستر سيتي في وست هام (الدوري الإنجليزي) هدف وست هام في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف جاكبو ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح هدف روبرتسون ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح