هدفا فوز بلدية المحلة على المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:35
🚨بعد غياب أكثر من 15 عام بلدية المحلة يعود للأنتصارات ويفوز في أول مبارياته أمام المقاولون 2-0 في دوري النيل ⚽🏆 pic.twitter.com/XidhBCl9h3— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023
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