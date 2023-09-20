هدفا فوز بلدية المحلة على المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:35

9/20/2023 9:35:37 PM هدفا فوز بلدية المحلة على المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري)
بلدية المحلة المقاولون العرب الدوري المصري في الدوري
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