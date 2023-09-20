هدف حكيمي مع سان جيرمان ضد دورتموند
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:05
المغربي أشرف حكيمي يسجل هدفاً رائعاً في شباك دورتموند ويرفض الاحتفال من أجل ضحايا الزلزال #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/pRWQxSpxpG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023
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