هدف فوز زد على الإسماعيلي 0/1 - مصطفى سعد (الدوري المصري)
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 16:35
جوووووول 💥💥 أول أهداف نادي زد في الدوري المصري يأتي عن طريق "مصطفى سعد ميسي" في مرمى الإسماعيلي ⚽️#ONTime_Sports pic.twitter.com/exafm18TV4— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023
نرشح لكم
هدف رضا سليم الأول مع الأهلي ضد المصري ثنائية فوز طلائع الجيش على البنك الأهلي (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الثاني في البنك الأهلي - عبد الرحمن شيكا (الدوري المصري) هدف طلائع الجيش الأول في البنك الأهلي - يسري وحيد (الدوري المصري) أحمد علي يعلن اعتزاله لكرة القدم وقفة احتجاجية لأعضاء النادي ضد تعيين البناني رئيسا للجنة إدارة الزمالك الإعلان عن قميص الأهلي للموسم الجديد طارق مصطفى يوضح: ماذا يحتاج الزمالك للعودة للمنافسة؟