شاملة الهدف الذي لم يذع.. ملخص مباراة أرتا سولار والزمالك 2-0 (كأس الكونفدرالية)
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 17:37
نرشح لكم
هدف أرتا سولار الثاني ضد الزمالك 2-0 (الكونفدرالية) ملخص فوز مصر على إثيوبيا 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص تعادل الجزائر مع تنزانيا 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز تونس على بوتسوانا 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز أوغندا على النيجر 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص تعادل أنجولا مع مدغشقر 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز غانا على إفريقيا الوسطى 2-1 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص تعادل ليبيا مع غينيا الإستوائية 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)