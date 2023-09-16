هدف مانشستر يونايتد الأول ضد برايتون - حنبعل المجبري (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:17
🇹🇳 التونسي حنبعل المجبري يسجل هدفاً عالمياً ويبعث برسالة لمدربه في مانشستر يونايتد فحواها "أنا موجود"#مانشستريونايتد_برايتون #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/9VIlkbsQBx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023
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