هدف مانشستر سيتي الثاني في وست هام - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 18:51
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023
Just like Liverpool earlier, Man City turn things around in the second half with Bernardo Silva touching home to make it 2-1.#beINPL #WHUMCI ⚒️🔵 pic.twitter.com/sebGdejaA0
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