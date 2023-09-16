هدف تعادل مانشستر سيتي في وست هام (الدوري الإنجليزي)
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 18:19
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023
Man City are immediately level just after the restart!
Jérémy Doku cuts inside, scores and hits the griddy! #beINPL #WHUMCI ⚒️🔵 pic.twitter.com/jklLvFtpVY
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