هدف وست هام في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الثاني في وست هام - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)

هدف تعادل مانشستر سيتي في وست هام (الدوري الإنجليزي)

هدف جاكبو ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح

هدف روبرتسون ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح

هدف هوانج هي تشان مع ولفرهامبتون ضد ليفربول