هدف جاكبو ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:55
خابكو يترجم تمريرة صلاح إلى هدف التعادل لصالح ليفربول#الدوري_الانجليزي #وولفرهامبتون_ليفربول pic.twitter.com/9XprXU7gVM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023
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