هدف هوانج هي تشان مع ولفرهامبتون ضد ليفربول
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 14:47
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023
Hwang Hee-Chan scores with his FIRST touch thanks to unbelievable wing play from Neto.
We warned you about Liverpool and these early kick-offs!#beINPL #LFC #WWFC #WOLLIV pic.twitter.com/QULwRkWZnY
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