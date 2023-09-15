أهداف مباراة الهلال والرياض 6-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 23:43
سداسية زرقاء في ظهور نيمار الأول✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023
شاهد أهداف المباراة⤵️#الهلال_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/9ChmeKrrqj
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