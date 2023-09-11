دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب

الهدف الأول لأوكرانيا في مرمى إنجلترا (أوليكساندر زينشينكو)

هدف التعادل لإنجلترا في مرمى أوكرانيا (كايل ووكر)

هدف إيطاليا الأول في مرمى مقدونيا (تشيرو إيموبيلي) - تصفيات يورو 2024

هدف صاروخي مباغت لـ ليشتنشتاين ضد البوسنة (تصفيات يورو 2024)

هدف فوز البرتغال على سلوفاكيا - برونو فيرنانديز (تصفيات يورو 2024)

هدف لامين جمال الأول مع إسبانيا ضد جورجيا (تصفيات يورو 2024)