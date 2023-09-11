دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 01:17
دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا زلزال المغرب 🇲🇦#تصفيات_أمم_أوروبا #ايرلندا_هولندا pic.twitter.com/3cRJwNHP4a— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2023
نرشح لكم
هدف هولندا الثاني أمام أيرلندا - فيجورست (تصفيات يورو 2024) هاتريك ميتروفيتش لـ صربيا أمام ليتوانيا (تصفيات يورو 2024) الهدف الأول لأوكرانيا في مرمى إنجلترا (أوليكساندر زينشينكو) هدف التعادل لإنجلترا في مرمى أوكرانيا (كايل ووكر) هدف إيطاليا الأول في مرمى مقدونيا (تشيرو إيموبيلي) - تصفيات يورو 2024 هدف صاروخي مباغت لـ ليشتنشتاين ضد البوسنة (تصفيات يورو 2024) هدف فوز البرتغال على سلوفاكيا - برونو فيرنانديز (تصفيات يورو 2024) هدف لامين جمال الأول مع إسبانيا ضد جورجيا (تصفيات يورو 2024)