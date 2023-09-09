ملخص تعادل الجزائر مع تنزانيا 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص فوز مصر على إثيوبيا 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص فوز تونس على بوتسوانا 3-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص فوز أوغندا على النيجر 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص تعادل أنجولا مع مدغشقر 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص فوز غانا على إفريقيا الوسطى 2-1 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص تعادل ليبيا مع غينيا الإستوائية 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

محمد شحاتة: فخور بالتأهل وتمثيل مصر.. هدفنا ميدالية في باريس

هل كان سيرحل كولر في حالة خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا؟ إجابة قاطعة من خالد مرتجي