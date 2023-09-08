ملخص تعادل أنجولا مع مدغشقر 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 18:09

9/8/2023 6:09:39 PM ملخص تعادل أنجولا مع مدغشقر 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)
تصفيات أمم إفريقيا 2023 أنجولا مدغشقر
نرشح لكم
ملخص فوز غانا على إفريقيا الوسطى 2-1 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) ملخص تعادل ليبيا مع غينيا الإستوائية 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا 2023) محمد شحاتة: فخور بالتأهل وتمثيل مصر.. هدفنا ميدالية في باريس هل كان سيرحل كولر في حالة خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا؟ إجابة قاطعة من خالد مرتجي مرتجي عن خطأ تم تداركه بين نهائيي إفريقيا.. وكواليس حديثه مع حسام غالي بعد هدف الوداد هدف المغرب الأول في مالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة هدف المغرب الثاني في مالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة هدف مالي الثاني ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة
أخر الأخبار
كرة سلة - ألمانيا تصعق أمريكا وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ 5 دقيقة | كرة سلة
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات التفاوض مع موديست 7 دقيقة | ميركاتو
تشكيل إثيوبيا - لاعب وسط الجونة السابق أساسي ضد مصر.. وبيكلي على الدكة 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا.. وجاهزون للمنافسة على كل البطولات 17 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر - رباعي الأهلي أساسي ضد إثيوبيا.. ومصطفى محمد يقود الهجوم 56 دقيقة | منتخب مصر
هاني العتال يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك على مقعد نائب الرئيس ساعة | الكرة المصرية
رومانو: تطور جديد في مصير جيماريش مع نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: إصابة لافيا في تدريبات تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل