هدف أرسنال الثالث ضد مانشستر يونايتد - جيسوس (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 20:45
الضربة القاضية من جيسوس في شباك مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي #ارسنال_مانشستريونايتد pic.twitter.com/Iy40O6B928— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023
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