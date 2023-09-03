أهداف فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني)

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 19:11

9/3/2023 7:11:34 PM أهداف فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني)
بوروسيا مونشنجلادباخ بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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