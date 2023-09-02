تصدي خرافي من بيكفورد أمام شيفيلد (الدوري الإنجليزي)

هدف فوز ريال مدريد على خيتافي - بيلينجهام (الدوري الإسباني)

هدف مانشستر سيتي الثالث في فولام - هالاند

هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي

تصد رائع من حارس خيتافي لرأسية مودريتش (الدوري الإسباني)

هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي)