أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3/4 (الدوري السعودي)
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 23:27
يا هي ليلة عشناها في الكلاسيكو🇸🇦— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
ريمونتادا هلالية في الشوط الثاني🔥⚽️
7 أهداف في القمة السعودية.. شاهد الأهداف بصوت فهد العتيبي🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/CtEJv5mioC
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