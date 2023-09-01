أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3/4 (الدوري السعودي)

يا هي ليلة عشناها في الكلاسيكو🇸🇦



ريمونتادا هلالية في الشوط الثاني🔥⚽️



7 أهداف في القمة السعودية.. شاهد الأهداف بصوت فهد العتيبي🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/CtEJv5mioC