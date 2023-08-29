هدفا مباراة الأهلي والطائي 2-0 (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 23:28
محرز وكيسيه يصلان بالأهلي إلى النقطة الـ12✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
🎙شاهد الأهداف بصوت سليمان الشريف#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الطائي | #SSC pic.twitter.com/KESeZwrSLH
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