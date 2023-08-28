هدفا فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 00:34
نابولي 2-0 ساسولو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 27, 2023
شاهد هدفي المباراة #نابولي_ساسولو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ebLIwEiJ8S
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