هدفا فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي)

هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 3-0 (الدوري الألماني)

ركلة جزاء غير محتسبة أثارت الجدل في لقاء يوفنتوس ضد بولونيا (الدوري الإيطالي)