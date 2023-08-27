هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني)

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 22:57

8/27/2023 10:57:08 PM هدفا تعادل فرانكفورت مع ماينز 1-1 (الدوري الألماني)
الدوري الألماني فرانكفورت ماينز عمر مرموش - فرانكفورت
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