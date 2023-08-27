هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 20:24

8/27/2023 8:24:27 PM هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)
داروين نونيز ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تصدي أليسون الخرافي لتسديدة ألميرون الصاروخية (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول بعد تمريرة خاطئة من صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد شيفيلد - رودري (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد شيفيلد - هالاند (الدوري الإنجليزي) ركلة إرلينج هالاند المهدرة أمام شيفيلد يونايتد (الدوري الإنجليزي) هدف وست هام الثاني ضد برايتون - جارود بوين (الدوري الإنجليزي) هدف وست هام الأول ضد برايتون - وارد براوس (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد نوتنجهام - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مباشر كرة يد - الزمالك (21)-(17) الكويت.. نهائي البطولة العربية ساعة | كرة يد
يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يضم تمارا نادر السيد ساعة | كرة سلة
منافس الأهلي - سان جورج يتأهل لمواجهة حامل اللقب ساعة | الكرة الإفريقية
مرموش يسجل ويخطف تعادلا قاتلا لـ فرانكفورت من ملعب ماينز ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (2) ليفربول.. عودة أوروجويانية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - فياريال (3)-(4) برشلونة.. الرااابع 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا 4 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك