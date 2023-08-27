هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 20:24
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2023
Late drama! Darwin Núñez pounces on a defensive error from Sven Botman and smashes the ball into the bottom corner. #beINPL #NEWLIV ⚫🔴 pic.twitter.com/zh0vIlqNKn
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