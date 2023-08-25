هدف تشيلسي الأول أمام لوتون - رحيم سترلينج (الدوري الإنجليزي)
الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 22:42
⚽️سترلينغ يفتتح التسجيل لتشلسي#الدوري_الإنجليزي#EPL pic.twitter.com/yLBUJCgHIQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2023
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