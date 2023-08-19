هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - ألفاريز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:43
ألفاريس يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي #الدوري_الإنجليزي #مانشسترسيتي_نيوكاسل pic.twitter.com/9fCHDBss3y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023
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