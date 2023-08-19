هدف ليفربول الثاني ضد بورنموث - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
السبت، 19 أغسطس 2023 - 17:52
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 19, 2023
Liverpool take the lead! @MoSalah had his penalty initially saved, but the Egyptian King turns in the rebound.
That's his first goal of the season! #beINPL #LIVBOU 🔴🍒 pic.twitter.com/0oK2ErDDgd
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