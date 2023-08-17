هدف روجر إيبانيز مع أهلي جدة ضد الخليج (الدوري السعودي)

هدف الخليج الأول في أهلي جدة (الدوري السعودي)

نيمار يتحدث لأول مرة بعد انتقاله إلى الهلال: رونالدو وُصف بالمجنون

هدف رياض محرز الأول في الدوري السعودي مع أهلي جدة ضد الخليج