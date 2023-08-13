هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي (لويس دياز بصناعة صلاح) - الدوري الإنجليزي
الأحد، 13 أغسطس 2023 - 19:26
تمريرة حريرية من محمد صلاح إلى لويس دياز ينهيها الأخير في شباك البلوز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/HwVXwSeKpU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023
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