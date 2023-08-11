هدف مانشستر سيتي الثاني ضد بيرنلي - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 22:52
لمسة سحرية من الآندرتيكر هالاند تعزز تقدم السيتي 😮👏#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي | #بيرنلي pic.twitter.com/5eCouwDtBk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2023
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الأول ضد بيرنلي - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على توتنام 4-2 (كأس جوان جامبر) صناعة صلاح لهدف مع ليفربول ضد بايرن ميونيخ ملخص تعادل تشيلسي مع نيوكاسل 1-1 (ودي) ملخص فوز أرسنال على برشلونة 5-3 (ودي) ملخص فوز ريال مدريد على مانشستر يونايتد 2-0 (ودي) ملخص فوز توتنام على ليون سيتي 5-1 (ودي) ملخص فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونيخ 2-1 (ودي)