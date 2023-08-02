هدف الاتحاد الأول في الشرطة في كأس العرب
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:40
بامسعود يسجل أول أهداف الاتحاد⚽️#الشرطة_العراقي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/fY1B3UI454— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 2, 2023
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