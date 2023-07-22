هدف سيراميكا الثالث ضد المصري - محمد شكري (نهائي كأس الرابطة)
السبت، 22 يوليه 2023 - 22:07
جووووول⚽🔥.. هدف عالمي من محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا ضد المصري 💥💥#Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/5SJlFHHiTd— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2023
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