ملخص فوز بايرن ميونيخ على رواتاش إيجرن 27-0 (ودي)

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 23:32

7/18/2023 11:32:53 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على رواتاش إيجرن 27-0 (ودي)
بايرن ميونيخ
نرشح لكم
ملخص فوز سيلتا فيجو على النصر 5-0 (ودي) ملخص فوز وست هام على توتنام 3-2 (ودي) ملخص فوز أياكس على شاختار 3-0 (ودي) تصدي ترافورد لركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة - (يورو تحت 21) هدف إنجلترا في مرمى إسبانيا - كول بالمر (نهائي يورو تحت 21) هدف فوز البرتغال على أيسلندا - كريستيانو رونالدو كوميك بوك - أسرار تحكى لأول مرة عن لقاء دييجو مارادونا بأسطورته بيليه هدف إيطاليا الثاني في مرمى هولندا - دافيد فراتيسي (دوري الأمم الأوروبية)
أخر الأخبار
الرمادي يقود أول مران له مع سيراميكا.. تعرف على جهازه المعاون 4 دقيقة | الكرة المصرية
أيمن أشرف يكشف ما حدث بينه وبين كولر وتفاصيل جلسته مع الخطيب 10 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول – مدير تسويق EA عن كيفية الحفاظ على حقوق الأندية بعيدا عن فيفا.. والدوري السعودي 17 دقيقة | Gamers
الرياضية: تمت.. الهلال يضم مالكوم 34 دقيقة | ميركاتو
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا 48 دقيقة | الكرة المصرية
27-0.. بايرن ميونيخ يكتسح في وديته الأولى تحضيرا للموسم الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: سنطلب حق رعاية إمام عاشور بعد انتقاله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
اتهامات بالضرب والاحتجاز.. ماذا حدث بين أسوان وأياجوا بعد شهر من بيان رابطة اللاعبين الدولية ساعة | تحقيق في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي