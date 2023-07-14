ٍسامي قمصان يعلق على انضمام إمام عاشور للأهلي

أهداف فوز الأهلي على الزمالك 4-1 (الدوري المصري)

صاروخي.. هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك - حسين الشحات (الدوري المصري)

حاتم سكر يحرم كهربا من هدف محقق من على خط المرمى