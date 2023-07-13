الشناوي يحرم سيد عبد الله من هدف محقق للزمالك أمام الأهلي
الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:57
سيد نيمار يهدر فرصة خطيرة للزمالك بعد اختراقه لمنطقة جزاء الأهلي 🔥🔥 pic.twitter.com/aB5RZ84YNK— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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