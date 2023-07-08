هدف الزمالك الأول ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)

هدف فيوتشر الأول ضد الزمالك - ناصر ماهر (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول في مرمى الاتحاد - علي معلول (الدوري المصري)

خالد مرتجي: أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد لم تكن سببا في بيان فيفبرو