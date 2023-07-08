هدف الزمالك الأول ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)

السبت، 08 يوليه 2023 - 21:58

7/8/2023 9:58:12 PM هدف الزمالك الأول ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)
أحمد سيد زيزو الدوري المصري في الدوري الزمالك
نرشح لكم
هدف الزمالك الثالث ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني ضد فيوتشر - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف فيوتشر الثاني ضد الزمالك - أحمد عاطف (الدوري المصري) ثنائية فوز الأهلي على الاتحاد السكندري (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول ضد الزمالك - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في الاتحاد - كهربا (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في مرمى الاتحاد - علي معلول (الدوري المصري) خالد مرتجي: أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد لم تكن سببا في بيان فيفبرو
أخر الأخبار
مباشر نهائي إفريقيا تحت 23 - المغرب ضد مصر 2 دقيقة | منتخب مصر
سيرتاح أجيري أخيرا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كانج إن لي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: أطالب بحضور جماهيري كامل لمباراة الزمالك.. وهذا ما أسعد اللاعبين أكثر من الفوز 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المغرب - الزلزولي يقود الهجوم ضد مصر 48 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر - ميكالي بلا تغييرات في نهائي إفريقيا تحت 23 سنة ضد المغرب 54 دقيقة | منتخب مصر
بسيناريو درامي قاتل.. إنجلترا تتوج بـ يورو تحت 21 للمرة الأولى منذ 39 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فسخ عقد هنداوي مع الزمالك تمهيدا للاحتراف الخليجي ساعة | كرة يد
خبر في الجول - اجتماع حاسم.. الزمالك يتفق مع الأحمر على التجديد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار