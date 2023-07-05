هل كان سيرحل كولر في حالة خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا؟ إجابة قاطعة من خالد مرتجي

مرتجي عن خطأ تم تداركه بين نهائيي إفريقيا.. وكواليس حديثه مع حسام غالي بعد هدف الوداد

هدف المغرب الأول في مالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

هدف المغرب الثاني في مالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

هدف مالي الثاني ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

ركلات الترجيح بين المغرب ومالي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

احتفالات النجم الساحلي بالتتويج بلقب الدوري التونسي 2022-23

هدف فوز المغرب الأولمبي على الكونغو 1-0 (أمم إفريقيا تحت 23 عاما)

ملخص فوز جامبيا على جنوب السودان 3-2 (تصفيات أمم إفريقيا)