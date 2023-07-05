هدف مالي الثاني ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 10:42
⚽ المنتخب المالي يردّ سريعًا ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #المغرب_مالي #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/l8EJys7BJ7
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