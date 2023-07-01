هدف فوز المغرب الأولمبي على الكونغو 1-0 (أمم إفريقيا تحت 23 عاما)
السبت، 01 يوليه 2023 - 01:10
منتخب المغرب يفتتح التسجيل مبكراً#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/Piz3cFAvrn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2023
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