هدف الإسماعيلي الأول أمام أسوان - محمد الشامي (الدوري المصري)

هدف أسوان الأول ضد الإسماعيلي - محمد حمدي زكي (الدوري المصري)

أهداف فوز بيراميدز على سموحة 5-2 (الدوري المصري)

ثنائية فوز المصري على فيوتشر (الدوري المصري)

هدف الزمالك الثاني في غزل المحلة من شيكابالا

هدف الزمالك الأول في غزل المحلة من أحمد سيد "زيزو"