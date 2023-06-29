هدف الإسماعيلي الأول أمام أسوان - محمد الشامي (الدوري المصري)
الخميس، 29 يونيو 2023 - 19:45
ولعت نار🔥🔥محمد الشامي يعود سريعا بالدراويش ويسجل الهدف الأول للإسماعيلي في شباك أسوان pic.twitter.com/kGbr5tooVO— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023
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